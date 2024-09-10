快訊

蘋果新品懶人包／7大新品一次看！iPhone 16「快到沒對手」、AirPods全系列更新、手錶史上最大

萬潤8月營收創高 搭上CoWoS商機

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
萬潤董事長盧鏡來。記者林茂仁／攝影
萬潤董事長盧鏡來。記者林茂仁／攝影

設備廠萬潤（6187）搶搭CoWoS擴產商機報捷，昨（9）日公告8月營收6.78億元，創新高，月增16.39%，年增497.69%；前八月營收32.55億元，年成長352.7%。

萬潤營收
萬潤營收
展望後市，法人預期，隨交機驗收腳步加快，萬潤下半年營收有望逐季創高，全年締新猷已無懸念，伴隨毛利較優的半導體封測業務貢獻大增，看好萬潤今年可望賺1.5個股本，明年獲利有機會更上一層樓。

萬潤為自動化機器設備供應商，上半年營收結構占比為：半導體封測設備94%、被動元件設備4%，其他2%。

法人分析，萬潤今年下半年主要產品線營收占比初估維持與上半年相似水準，加上銷售策略優化、OEM磨合期度過等因素，預期毛利率有望優於上半年，帶動獲利較上半年增長。

外資看好萬潤未來營運動能，隨著台積電持續擴充CoWoS產能，將持續添購機台，萬潤將成為CoWoS產能擴增主要受惠廠商，預期下半年CoWoS相關業務將占萬潤總營收70%至80%，2023年至2026年獲利CAGR（年均複合成長率）高達119%。

CoWoS 營收 萬潤

延伸閱讀

美股狂瀉台積電開盤跌破900元 市值降至23.16兆元

半導體基金商品 長線看好

穎崴新品齊發 將大啖AI、HPC、CoWoS、CPO和熱控等五大應用商機

帆宣：明年營收獲利看增 攜手日商進軍先進封裝設備

相關新聞

保瑞8月營收大增88%

保瑞（6472）昨（9）日公告8月自結合併營收18.7億元，不僅較去年同期大增88.6%，亦較上個月成長約9%，再創今年...

CMoney推出零售戰情室

iKala Cloud與Google Cloud聯合舉辦「零售新數據時代AI智勝高峰會」，CMoney（全曜財經）展示了...

台光電、億光 後市有撐

台股近期延續箱型整理格局，以個股題材表現為主。市場專家認為，隨籌碼良性換手，台光電（2383）、億光、東和鋼鐵等兼具法人...

萬潤8月營收創高 搭上CoWoS商機

設備廠萬潤（6187）搶搭CoWoS擴產商機報捷，昨（9）日公告8月營收6.78億元，創新高，月增16.39%，年增49...

辛耘締新猷 全年拚攀峰

半導體設備與再生晶圓廠辛耘（3583）昨（9）日公布8月合併營收8.8億元，再創新高，月增16.7％，年增57.1％；前...

健鼎、新復興 8月業績繳出好成績

PCB族群健鼎（3044）、新復興昨（9）日公布8月業績亮眼，健鼎為59.4億元，是歷來最旺的8月，月增1.1%；新復興...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。