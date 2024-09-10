CMoney推出零售戰情室

iKala Cloud與Google Cloud聯合舉辦「零售新數據時代AI智勝高峰會」，CMoney（全曜財經）展示了應用AI技術的解決方案—「零售戰情室」。該系統基於甫申請美國專利的技術，能從數千萬筆消費數據中提取洞察，幫助零售業者即時掌握市場動態，成為本次活動的技術亮點。

根據麥肯錫的最新報告，生成式AI技術預計將為零售業帶來240億至390億美元的經濟價值，並有潛力使產業價值翻上千倍。

CMoney的「零售戰情室」系統正是這一趨勢中的領跑者，運用先進的AI技術，能夠即時生成精準的市場洞察，幫助零售商在競爭激烈的市場中迅速調整行銷策略，從而大幅提升業務效率和盈利能力。

CMoney消費事業群總經理陳睦仁舉例：「以酒品市場為例，『零售戰情室』能在48小時內匯集全台各大通路的銷售數據，讓業者迅速掌握各品牌的銷售動態，並即時調整行銷策略。同時，透過大數據模型，我們為零售品牌和通路提供商品開發、市場調查、開店選址等關鍵數據，實現科學決策。」AI與大數據的結合，能夠幫助零售業者靈活應對市場變化，抓住消費商機。

這一技術突破，直接解決了麥肯錫報告中提到的數據品質和資源不足的挑戰。CMoney技術長周俊男表示：「我們的系統結合了大語言模型和主動學習（Active Learning），將非結構化資料轉化為可產生洞見的結構化數據，能自動識別最具價值的數據，並在無需大量標註的情況下生成精準預測。」這項技術已申請美國專利。