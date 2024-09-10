保瑞8月營收大增88%

保瑞（6472）昨（9）日公告8月自結合併營收18.7億元，不僅較去年同期大增88.6%，亦較上個月成長約9%，再創今年以來單月新高紀錄；累計今年前八月合併營收已達114.7億元，較去年同期成長15%。

保瑞表示，旗下兩大事業體8月皆持續成長，旗下第一個無菌針劑／充填廠（Camden廠）已於8月20日起正式加入保瑞集團，營收併入全球CDMO代工業務事業體；另一家負責眼科用藥製劑代工的桃園廠，亦於9日正式送出第一批受託製造之美國市場眼科新藥丙酸氯倍他索滴眼懸液0.05%（APP13007），協助客戶台新藥及其美國授權合作夥伴積極展開APP13007的上市前準備，這也是保瑞集團第一個出口至美國市場的眼藥代工產品，為桃園廠持續拓展國際代工業務繳出第一張漂亮的成績單。

保瑞進一步指出，這批產品將交由台新藥美國授權合作夥伴Eyenovia, Inc. 積極展開APP13007的上市前準備，預計於9月下旬正式開始鋪貨。丙酸氯倍他索懸浮點眼液0.05%為用於治療眼科術後發炎及疼痛治療之滴眼液，於今年3月4日獲得美國FDA的批准於美國上市。

保瑞集團旗下的桃園廠占地約6,891平方公尺，具備先進製造技術，專精於生產眼用藥品，如無菌眼藥水、乳液、乳霜、軟膏和凝膠等各式劑型，是台灣第一個，也是目前唯一通過美國FDA查廠的處方用藥眼藥製劑廠。