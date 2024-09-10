台光電、億光 後市有撐

台股近期延續箱型整理格局，以個股題材表現為主。市場專家認為，隨籌碼良性換手，台光電（2383）、億光、東和鋼鐵等兼具法人買超、及技術面中長多格局優勢的個股，較具支撐力道，並將在下波反彈中率先脫穎而出。

法人指出，就技術分析來看，大盤KD、MACD等兩項指標同步偏空，盤勢容易轉為延長整理，甚至再度拉回可能性，預期9月中旬美聯準會（Fed）利率決策會議登場前，盤勢劇烈波動將成常態，現階段操作策略宜逢高減碼，並適時轉進較為抗震的族群。

台新投顧副總經理黃文清表示，下半年政經變數較多，且各次產業需求回溫力道不一，所幸終端庫存去化接近尾聲，加上人工智慧（AI）伺服器出貨效應，台股明年企業獲利仍將持續成長，在多空換手後，可望啟動中期反彈走勢，預期營運展望正向、法人進場鎖碼，且中長期技術指標偏多個股，仍可逢低擇優布局。

篩選周、月KD同步黃金交叉，加上法人近十日買超逾1億元的中長多格局個股，包括電信三雄、台光電、遠東新、聯電、可成、潤隆、原相、聖暉*、寶雅、系微、億光、東和鋼鐵、波力-KY、健和興、汎銓等，大部分屬於高殖利率及產業景氣復甦個股。

永豐投顧分析，近期傳出輝達AI伺服器Switch Tray更改設計，材料由M7升級至M8，且印刷電路板板材由原本六階HDI改為22至30層多層板設計，主要銅箔基板供應商台光電將可受惠，獲利有調升潛力。