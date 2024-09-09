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宏碁8月營收年增5.2% 華碩創今年次高

中央社／ 台北9日電

電腦品牌廠宏碁積極備戰年底消費旺季，今天公布8月合併營收新台幣228.22億元，月減2.7%，年增5.2%，單月營收連續14個月年增率正成長。華碩公布8月集團合併營收約571.4億元，創今年單月次高。

宏碁今年前8月累計營收1722.76億元，年增14.8%。宏碁發布新聞稿表示，建立多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業營收占8月營收26.1%、累積前8月營收28.1%。

宏碁4日在德國柏林舉辦全球發表會，子公司Winking Studios發表GenMotion.AI，是一款可透過大型語言模型製作3D遊戲內容及動畫的人工智慧（AI）工具。宏碁另展出包含AI筆電及電競產品等全系列新品。

華碩公布8月集團合併營收約571.4億元，月增20.7%，年增17.5%，創今年單月次高；8月本業品牌營收約539.03億元，月增22.5%，年增17.8%。

華碩先前預估，第3季個人電腦（PC）業務營收將季增15%至20%，零組件及伺服器業務季增5%至10%。

宏碁 營收

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