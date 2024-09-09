宏碁8月營收年增5.2% 華碩創今年次高
電腦品牌廠宏碁積極備戰年底消費旺季，今天公布8月合併營收新台幣228.22億元，月減2.7%，年增5.2%，單月營收連續14個月年增率正成長。華碩公布8月集團合併營收約571.4億元，創今年單月次高。
宏碁今年前8月累計營收1722.76億元，年增14.8%。宏碁發布新聞稿表示，建立多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業營收占8月營收26.1%、累積前8月營收28.1%。
宏碁4日在德國柏林舉辦全球發表會，子公司Winking Studios發表GenMotion.AI，是一款可透過大型語言模型製作3D遊戲內容及動畫的人工智慧（AI）工具。宏碁另展出包含AI筆電及電競產品等全系列新品。
華碩公布8月集團合併營收約571.4億元，月增20.7%，年增17.5%，創今年單月次高；8月本業品牌營收約539.03億元，月增22.5%，年增17.8%。
華碩先前預估，第3季個人電腦（PC）業務營收將季增15%至20%，零組件及伺服器業務季增5%至10%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言