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大山營收／8月、前八月創同期新高 強韌電網助攻

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
大山電線電纜示意圖。記者朱曼寧／攝影
大山電線電纜示意圖。記者朱曼寧／攝影

台電強韌電網急行軍效益顯現、北上布局有成，在雙重利基挹注下，老牌線纜廠大山（1615）8月營收達6.64億元，寫歷史次高紀錄，年增40.6%；累計前八月營收39.2億元，年增29.4%，單月、累計營收均締造同期新猷。

大山指出，8月因台電交貨量較大，挹注營運。另外，大山為中南部老牌線纜廠，近年積極拓展業務，看準北台灣建設案量大，而北上布局，桃園營業所已經開始運營，並以低壓電力電纜為行銷國內營建市場，持續加強擴展北區銷售市場，中高壓電力電纜銷售各國營機關。

值得注意的是，大山8月營收突破6億元大關，僅次於2021年4月營收8.85億元，本業首度超出6億元，同步改寫本業營收的新高紀錄；此前的新高主要是2021年4、5月有子公司昕邑建設「鳥語花香」先建後售案完工認列，因此若以本業來看，單月營收創下歷史新高紀錄。

法人認為，隨著都更、危老等建設案量愈來愈多，對建築用電線電纜的需求也會日益增大，加上台電強韌電網計畫持續釋單，且AI對電力需求龐大，政府力拚電網加速，規劃四年內執行完成，可進一步推動電線電纜的需求。

另一方面，今年銅價大漲，不過上周下跌後，近幾日又逆勢反彈，截至9日為止，倫銅報每噸9,119.75美元，據外媒報導，全球仍持續面臨銅礦供應短缺的問題，據智利國營銅業委員會預測，全球銅礦供應短缺至少將延續到2025年，也意味儘管銅價出現波動，但在供應吃緊的局面下，將對銅價形成長期支撐。

營收 電纜

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