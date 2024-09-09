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文曄8月營收815億元 月減14%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
文曄董事長鄭文宗。圖／文曄提供
文曄董事長鄭文宗。圖／文曄提供

IC通路大廠文曄(3036)今日公布2024年8月合併營收約幣815億元，月減14%，但年增達62%。今年1至8月累計合併營收約6130億元，與去年同期相較成長約79%。

文曄提出本季財測目標，在1美元兌換台幣32.5元的匯率基礎上，合併營收預估中位數約為2550億元，季成長5%與年成長52%，合併營業利益預估中位數約新台幣44.6億元，季成長5%與年成長97%，單季歸屬於母公司稅後純益約25億元，季成長16%、年增約95%，預估中位數每股純益約2.25元。

文曄強調，收購Future Electronics對公司成功轉型為全球一流企業是一個具有重大意義的里程碑，兩個高度互補的業務模式相結合，強化了文曄科技在國際市場的領先地位，並通過充分發揮雙方的優勢和專業，提供完整覆蓋的全方位服務能力，為客戶和供應商提供更多價值。

文曄 營收

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