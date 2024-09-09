仁寶營收／8月841.11億、年月恢復增長 達全年高點

代工大廠仁寶（2324）9日公布8月單月合併營收為841.11億元，月增10%，年增2.9%，單月營收不僅重新恢復成長態勢，同時也達到近9個月以來的新高，合併前8月營收達5,973.32億元，年減3.6%。近年AI伺服器商機火熱，大廠紛紛積極搶進，雖然仁寶投入的腳步相對偏晚，不過搶單進度卻完全不落後人後，再加上AI PC及車電市場效益顯現，也帶動營收表現有所成長。

事實上，仁寶近年積極衝刺AI PC及車電市場，而在美系筆電客戶需求成長、筆電新品及AI PC專案出貨轉佳的帶動，全年營收有望維持成長態勢。由於美系筆電客戶需求優於預期，加上筆電新品及AI PC專案出貨轉佳，外界看好仁寶本季筆電出貨量可望受惠AI PC出貨表現而優於預期。

而非PC部分則預估雙位數成長，包括伺服器、車用電子、通訊5G以及智慧醫療等，都將對獲利有所幫助。其近年不斷加大包括精準醫療等市場的布局，截至今年在醫療、Aiot 、電子產品等，都繳出亮麗的成績單，回顧公司近年進展，明顯朝多角化經營邁進，而集團在未來布局上，不僅持續把5G、車用等領域養大，提升本身更多的獲利，並透過提升每股獲利，提升利潤的成長，

此外，仁寶近日為充實車電產品布局，也拍板斥資新台幣大約5.09億元赴歐洲波蘭設廠，預計明年第2季完工，明年底試產，並從2026年起貢獻營收。對此，仁寶也表示，目前波蘭的投資是以車電產品需求為主，就是因為客戶需求，所以才投資設廠波蘭。預計是明年第二季完工，年底前試產。