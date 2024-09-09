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睿生光電營收／8月1.5億元 月減10.2%、年增14.4%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
睿生光電於SEMICON Taiwan 2024國際半導體展中，展出工業用的X光檢測設備。記者李珣瑛／攝影
睿生光電於SEMICON Taiwan 2024國際半導體展中，展出工業用的X光檢測設備。記者李珣瑛／攝影

群創子公司睿生光電（6861）9日公告今年8月合併營收1.5億元，月減10.2%，年增14.4%。

睿生光電累計今年前八個月合併營收12.85億元，年增7.7%。今天股價維持平盤，成交量33張，收67.5元。

睿生光電今年上半年稅後純益0.81億元，年增2.9%；每股稅後純益2.02元。

睿生光電是自群創分割獨立的子公司，群創活化舊世代產線，轉向非面板領域的多元布局。其中一座四代線由睿生光電生產X光感測器，繼針對醫療市場出貨元件及模組產品後，也搶進一站式工業應用檢測服務市場，朝應用量更大的工業檢測邁進。

睿生表示，X光檢測產業持續增長，睿生光電擁有領先的技術、長期經營的客戶關係，加上抓住全球快速成長的半導體及電動車商機，切入相關供應鏈。此外近年對新產品的推廣漸見成果，得到歐美日韓客戶加大比例的採用，並於新興市場包括印度、巴西布局有成，將於2024年起逐步發酵。

光電

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