廣達8月營收月年雙增 法人看好今、明年成長動能
廣達（2382）公布8月營收月增16.8%、年增43.2%，創歷史新高，法人機構表示，廣達2024與2025年營運皆可望向上成長，營運展望正向。
大型法人機構表示，廣達8月筆電出貨貨430萬台，月增26.5%、年減6.5%Y，主要創新高是由於AI伺服器出貨增加，7~8月營收優於預期，預期輝達H系列持續暢旺，將使9月營收維持高檔水準，第3季營收有望年增達四成以上。
主要因廣達是美系CSP的B、GB系列的主要供應商，第4季將出貨NVL 36，今年廣達一般伺服器低個位數成長，將使伺服器占整體比重過半，明年因GB200有完整貢獻，估全年伺服器營收達60%以上。車用受惠新客戶加入及新專案貢獻，估後續營收成長維持五到六成。
展望2024年，分析師預估廣達全年營收1兆5,226億元，年成長40.2%，毛利率7.38% ，歸屬母公司淨利592.2億元，年增49.2%，每股獲利（EPS）15.3元，明年有望進一步成長至EPS 18.1元。
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