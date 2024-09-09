中小尺寸面板廠8月營收雙減 凌巨月減12.5%、彩晶月減19.7%
中小尺寸面板廠凌巨（8105）與彩晶（6116）雙雙於9日公告今年8月合併營收，凌巨7.66億元，月減12.5%，年增4.8%；彩晶6.25億元，月減19.7%，年減45.1%。
凌巨累計今年前八個月合併營收55.43億元，年減10%。今天股價下跌0.4元，成交量3,838張，收17.6元。
彩晶累計今年前八個合併營收61.16億元，年減26.6%。今天股價逆勢小漲0.06元，成交量6,172張，收8.68元。
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