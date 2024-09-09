精誠營收／8月26.53億元 月減16.05%、年增5.16%

精誠資訊（6214）9日公布2024年8月合併營收為26.53億元，月減16.05%，年增5.16%；累計今年1-8月合併營收為249.09億元，年增13.1%。

精誠表示，今年8月營收受惠於消費性零售及電商市場人潮回流，帶動數位應用服務及電商維運維護的收入持續增長；另外，除台灣市場表現穩定之外，香港子公司營收也逐步提升，為營收成長做出貢獻，整體表現尚符合預期目標。

展望今年第4季，精誠表示，將持續關注AI及ESG相關應用議題，協助百工百業導入內部專屬的生成式AI應用，提升企業效能效率，同時也積極發展永續策略所需的服務項目，助攻企業落實減碳目標，並且持續聚焦雲端、資安等服務範疇，以應對企業數位轉型的需求。