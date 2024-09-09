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友達營收／8月270億元、月增8.6% 近29個月新高

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
友達董事長彭双浪（右）和總經理柯富與ALED產品合影。記者李珣瑛／攝影
友達董事長彭双浪（右）和總經理柯富與ALED產品合影。記者李珣瑛／攝影

友達（2409）9日公告今年8月合併營收270.13億元，月增8.6%，年增11.3%，來到近29個月新高。

友達累計今年前八個月合併營收1856.82億元，年增16%。友達今年4月完成對德國BHTC併購，其營收及獲利同步納入友達的財報中，推升友達營運升溫。友達今天股價小跌0.05元，成交量逾3.19萬張，收15.6元。

友達董事長彭双浪日前於法說會中表示，展望第3季景氣，友達的營收仍會小幅成長，但受到客戶拉貨動能疲弱影響，今年的旺季效應將不明顯。

彭双浪指出，進入第3季，全球經濟環境仍受通膨及戰爭的不確定性影響，但友達產品業務多元且積極優化產品組合，且車用與垂直場域動能維持穩定，有助於整體營運表現。

他說，今年的傳統旺季將不如以往旺，主要是消費終端需求平淡，導致下半年的拉貨動能疲弱。友達的顯示器產品將較上季成長；雖然能源產品業績貢獻將下降，但垂直整合應用仍會季成長。整體而言，第3季營收仍將小幅成長，但旺季效應將不明顯。

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