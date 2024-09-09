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瑞儀營收／8月47.55億元 月增0.5% 將於越南及高雄兩地擴產

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
瑞儀董事長兼總經理王昱超。記者李珣瑛／攝影
瑞儀董事長兼總經理王昱超。記者李珣瑛／攝影

背光模組瑞儀（6176）9日公告今年8月合併營收47.55億元，月增0.5%，年增29.4%。看好產業前景並基於地緣政治考量，瑞儀將斥資約28億於越南及高雄兩地同步擴產。

瑞儀8月行動裝置（包括手機及平板電腦用）背光模組出貨量為581.1萬片，月增16.1%；筆電及監視器用IT背光模組出貨量351.4萬片，月減5.7%；其它背光模組出貨量48.7萬片，月增22.1%。合計背光模組出貨量981.2萬片，月增37.6%。

瑞儀累計今年前八個月合併營收322.6億元，年增12.8%。今天股價逆勢上漲3.5元，成交量3,017張，收198.5元，站上五日均級。

瑞儀2024年上半年合併毛利率20.12%，年增0.75個百分點。稅後純益37.46億元，年增26.3%；每股稅後純益8.05元，獲利表現創史上同期新高。

瑞儀 背光模組

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