瑞儀營收／8月47.55億元 月增0.5% 將於越南及高雄兩地擴產
背光模組廠瑞儀（6176）9日公告今年8月合併營收47.55億元，月增0.5%，年增29.4%。看好產業前景並基於地緣政治考量，瑞儀將斥資約28億於越南及高雄兩地同步擴產。
瑞儀8月行動裝置（包括手機及平板電腦用）背光模組出貨量為581.1萬片，月增16.1%；筆電及監視器用IT背光模組出貨量351.4萬片，月減5.7%；其它背光模組出貨量48.7萬片，月增22.1%。合計背光模組出貨量981.2萬片，月增37.6%。
瑞儀累計今年前八個月合併營收322.6億元，年增12.8%。今天股價逆勢上漲3.5元，成交量3,017張，收198.5元，站上五日均級。
瑞儀2024年上半年合併毛利率20.12%，年增0.75個百分點。稅後純益37.46億元，年增26.3%；每股稅後純益8.05元，獲利表現創史上同期新高。
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