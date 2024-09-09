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台積電開盤下挫26元 市值縮水逾6千億元

中央社／ 新竹9日電
台積電開盤跳空達892元，下跌26元。（路透）
台積電開盤跳空達892元，下跌26元。（路透）

美股6日重挫，費城半導體指數下跌4.52%，台積電今天股價同步走低，開盤跳空達892元，下跌26元，市值縮水新台幣6742億元，滑落至23.13兆元。

美國就業成長較預期疲弱，引發市場對經濟趨緩的疑慮升高，影響美股6日收低。道瓊工業指數下跌410.34點，那斯達克指數下跌436.83點，費城半導體指數下跌214.202點，跌幅達4.52%。

台積電美國存託憑證下跌6.88美元，跌幅4.2%，收在156.82美元。台積電今天股價開盤跳空達892元，下跌26元，市值縮水6742億元，滑落至23.13兆元，影響大盤約211點。

台積電上週外資賣多買少，股價下跌26元，市值縮水6742億元。不過，投資人依然勇於搶進，據集保結算所統計，台積電9月6日股東總人數達155萬1626人，創下新高，其中，零股股東人數達108萬7779人。

蘋果公司（Apple）將於台灣時間9月10日舉辦秋季發表會，外傳將推出iPhone 16系列手機等新品。市調機構集邦科技預期，iPhone 16系列新機將分別採用A18和A18 Pro處理器，都以台積電3奈米製程生產。

台積電 費城

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