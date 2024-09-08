盟立衝刺人形機器人 大突破

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

盟立（2464）半導體業務急單湧入之際，集團在機器人布局也有大突破，已能打造符合難度最高的人形機器人相關技術，現正從一隻手的人形機器人邁入雙手人形機器人階段，在業界獨領風騷，全力爭取特斯拉執行長馬斯克打造的人形機器人Optimus訂單。

盟立集團布局機器人相關領域甚久，不僅自主移動機器人（AMR）產品已獲得眾多指標大廠採用於智慧工廠等應用，盟立並與和大共同投資盟英公司，鎖定機器人關節型自動手臂的harmonic零組件，為AI機器人設備打造關節，邁向人形機器人發展。

盟立與和大攜手攻人形機器人，最受關注的當屬爭取特斯拉執行長馬斯克打造的形機器人Optimus訂單。馬斯克先前已公開宣示，2025年將小規模生產「真正有用」的人形機器人Optimus，供內部使用，期望2026年大量生產並對外銷售。

和大已是特斯拉電動車供應商，業界看好隨著盟立集團在人形機器人技術大躍進，後續營運看旺。

和大 機器人 盟立

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