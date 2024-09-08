英業達桃園廠 躍5G智慧工廠

英業達（2356）衝刺智慧製造，旗下桃園廠已取得5G專頻專網執照，為台灣智慧工廠指標之一，助益提高營運效能並降低成本。

英業達5G研發事業部新事業群處長簡嘉南指出，團隊透過「異質網路整合」技術，將來自不同網路來源的資訊，全數整合成一套完整的資料系統，並以「一站式」戰情資料看板呈現，藉此提高工廠生產效率，並降低人力成本和減少不必要的停機時間。

英業達桃園廠內先進製造設備和應用5G技術的智慧生產流程，主要透過導入AI-AOI自動光學檢查、數位孿生、AR生產設備巡檢、人臉辨識系統、電子圍籬及產線戰情看板等應用打造。

簡嘉南透露，桃園廠內搭載超過77部具人臉辨識功能的相機，實質提升生產效率及產品良率，也為工廠工安管理帶來極大的效益。

簡嘉南表示，這套一站式「MES 系統（製造執行系統） 」是打造智慧工廠最不可或缺的關鍵。

簡嘉南說明，系統一般都涵蓋無紙化生產程序控制、數位化品質檢驗、設備狀態監控與資料獲取、全程品質追溯與分析、數位化看板與分析以及智能物流配送等服務。

英業達集團在此基礎上增加設計工藝集成，還有作業計畫導入、以及排產等兩個部分，因此能讓生產流程更穩定。