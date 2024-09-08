全訊 全年業績展望樂觀

功率放大器（PA）業者全訊（5222）積極瞄準海內外軍工及低軌衛星等市場，目前相關業務均有斬獲，挹注營運看增，全年業績展望樂觀。

法人指出，全球地緣政治情勢快速變化，各國政府積極部署電子作戰與防禦工事，對軍備用品性能、速度、準確度及耐用度能等要求均明顯提升，而新一代軍用功率放大器的規格，將陸續升級為固態功率放大器（SSPA），推升SSPA需求高張。

全訊指出，SSPA除可大幅提升國防設備在高頻高功率上的效能之外，更能延長產品使用壽命，並降低產品拆卸維修費用，該公司是台灣最大SSPA專業設計製造廠商，可望持續受惠相關長期發展趨勢。

全訊持續爭取政府國防標案訂單之際，也積極拓展防禦型軍工產品出貨類型，近期奪下國際軍工大廠訂單，跨入電戰雷達、軍用無人機等偵防型產品應用市場。

此外，全訊正在開發商用衛星通訊產品市場，低軌衛星孔徑雷達用的X頻段近千瓦功率放大器估第3季可完成工程體測試驗證，配合太空客戶的時程，隨即進行工程驗證體（EQM）的驗證階段，至於低軌通訊衛星用的高頻多通道功率放大器晶片（PA MMIC）也將於第3季完成首次量產出貨。

全訊對今年整體營運審慎樂觀。其中，受惠國內政府持續推動國防自主及科技國防政策，今年高階國防用固態功率放大器與微波模組出貨量可望維持雙位數成長；海外軍工產品方面，電戰雷達、軍用無人機等偵防型產品用的高階氮化鎵SSPA模組，今年可望增量出貨。

商用產品方面，全訊旗下新開發的太空及商用低軌道衛星通訊產品，預估下半年將陸續進入終端產品測試階段，均可望為公司營運挹注新的成長動能。