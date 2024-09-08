聯德控股上月業績月減12% 強攻車用
散熱暨機構件大廠聯德控股-KY（4912）昨（8）日公告8月營收4.85億元，月減12.1%，年減15.9%；前八月營收37.59億元，年增28.4%。
聯德控股近年積極切入AI伺服器領域，聚焦產品範圍涵蓋散熱模組、滑軌、機櫃與機箱組裝。其中，散熱模組、機櫃與機箱組裝均已和國內ODM大廠合作，陸續出貨中；滑軌則正在驗證中，估計明年開始出貨。
展望未來，聯德控股曾指出，今年在車用與伺服器均有斬獲，預料下半年將優於上半年，全年會比去年成長，明年因AI伺服器相關產品大量出貨，加上車用訂單能見度高，業績會比今年更好，對後市樂觀。
法人預估，聯德控股今年車用沖壓件估占營收58%、散熱約15%、組裝與整合業務約27%；其中，聯德控股目前手中掌握的車用產品訂單已達50億元，後續將依客戶的需求持續交貨。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言