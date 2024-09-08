聯德控股上月業績月減12% 強攻車用

散熱暨機構件大廠聯德控股-KY（4912）昨（8）日公告8月營收4.85億元，月減12.1%，年減15.9%；前八月營收37.59億元，年增28.4%。

聯德控股近年積極切入AI伺服器領域，聚焦產品範圍涵蓋散熱模組、滑軌、機櫃與機箱組裝。其中，散熱模組、機櫃與機箱組裝均已和國內ODM大廠合作，陸續出貨中；滑軌則正在驗證中，估計明年開始出貨。

展望未來，聯德控股曾指出，今年在車用與伺服器均有斬獲，預料下半年將優於上半年，全年會比去年成長，明年因AI伺服器相關產品大量出貨，加上車用訂單能見度高，業績會比今年更好，對後市樂觀。

法人預估，聯德控股今年車用沖壓件估占營收58%、散熱約15%、組裝與整合業務約27%；其中，聯德控股目前手中掌握的車用產品訂單已達50億元，後續將依客戶的需求持續交貨。