南亞科8月營收年月雙增 法人估有助近期轉虧為盈

南亞科（2408）8月營收月增2%、年增8.8%；法人機構指出，目前大廠轉向生產 HBM 及 DDR5，使低毛利的 DDR4產能供給受限，報價止跌向上，將有助南亞科近期營運轉虧為盈，但需求仍疲弱，報價漲幅低於預期，獲利改善將較慢。

分析師表示，南亞科8月業績受惠於 DRAM 平均售價 ASP 提升，帶動第3季營收穩步上升，公司預計2024年 DRAM 出貨量 bit shipment 年增大於20%，預期本季 DRAM 報價將逐步回升，ASP 增加幅度主要看產品組合，因為每個產品的供需和庫存的情況不同，DRAM 售價也會因產品線不同有漲幅，部分消費型 DRAM 微幅漲價、高階AI用 DRAM 漲價較明顯。

後市還是需觀察中國市場恢復的情況，以及美國雲端企業的資本支出。由於整體需求較預期差，預估南亞科第3季稅後每股獲利（EPS）約-0.52元。

展望2024年，南亞科預估營運將逐季好轉，比溫和再好些的復甦力道走勢，主要是因為 DRAM 目前需求較佳是來自 DDR5和 HBM，以及AI相關記憶體。目前南亞科消費性占營收比重65%，DDR3+DDR4占營收比重85%，下半年在報價提升下，和 DDR5產出增加下，今年底 DDR5占單月營收比重有望達10%，有利公司整體 ASP 提升，使南亞科單季由虧轉盈，預估南亞科2024年 EPS約-1.3元。