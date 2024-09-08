台積電除息秀市場指標 法人：能否快速填息要看美股臉色

台積電（2330）預定9月12日季配息除息，首度除息4元、並將發出總規模1,037億元股息。該季配息所屬季度為今年首季。法人觀察，近期美股與台積電ADR跳水且波動大，使除息當日填息增添外部變數，不過，觀察台積電每日漲跌都倍數超過除息額度，當日能否快速秒填息，仍看美股臉色而定。

台積電此次除息4元換算占上周五收盤價918元比率僅約0.4%。

統計顯示，台積電自2019年採季配息以來，多能快速填息，前一次除息也是隨著美科技股表現強勢，在除息當天便填息，前一次6月13日是第15次除息當日填息，當時為第二度除息3.5元，此次則為首度除息4元。

台積電季配息除息秀

配息政策上，台積電已預告，未來股息將穩定增加。台積電今年5月10日召開臨時董事會，會中重要決議已包含拉升今年首季季配息至4元，預計10月9日發放。

台積電今年首季的季配息4元，已較先前一次季配息3.5元再拉升、且調幅約14%，法人預估台積電今年度全年配息有望從16元起跳。

台積電今年8月13日董事會已拍板第2季續配季配息4元，除息交易日為2024年12月12日。

法人推測，台積電自由現金流穩健，隨營收獲利提升，2025-2026年推測現金股息分別將為20元至24元起跳。

台積電受惠先進製程領先持續享有領先者紅利，法人看好，台積電大客戶蘋果方面最快9月推出iPhone 16系列新機，有望成為最強的AI功能智慧機，並有助激發果粉新一波換機潮，加上今年iPhone 16系列新機全面導入最新處理器，台積電為新機處理器獨家供應商，相關訂單將成為3奈米家族的最大出海口。