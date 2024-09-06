華新攜供應商 深耕永續

華新麗華（1605）昨（6）日舉行供應商大會，以「減碳永續、智能未來」為主題，會中分享公司事業展望，並以華新永續經營發展、企業綠色永續減碳以及AI數位應用提升企業營運為主題，邀請供應商夥伴與專家學者共同探討，總計近百家廠商共同參與。

華新麗華董事長焦佑倫表示，華新麗華能夠持續成長，須具備對社會的責任感、財務管理能力，以及有效的企業策略三大要件。另外，隨著外在資訊科技改變，華新也積極透過智慧製造、AI科技運用、智能運營平台及決策模式等，建立有效執行力的組織文化，都是驅動華新麗華成長的企業價值。

華新近年積極發展新能源領域，至今已發展成為高科技及能源投資之跨國企業集團，五大事業體包括電線電纜、不鏽鋼、資源事業、地產開發及再生能源領域，近年電線電纜事業受惠台電強韌電網計畫，表現不錯。