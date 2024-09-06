正德新船交付 挹注第4季營運

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

正德（2641）向日本船廠下訂的第六艘4萬噸級散裝環保節能新船將於9月交船，並由租家起租運作，租期三年，成為推升第4季營收、獲利成長新動能；此外，明年每一季各有一艘6.35萬噸節能減碳新船交付加入營運，業績及獲利逐季大幅成長可期。

法人表示，正德於2021年訂購六艘4萬噸級輕便型高規格節能減碳散裝貨輪（Handy船型），以符合國際海事組織（IMO）的最新環保節能規定，並藉此擴大營運規模，增加巿場競爭力。

此批新船自去年開始交付以來，持續挹注營運表現，以今年第2季來看，單季營收3.94億元，比去年同期的3.35億元成長17.6%，推升稅後純益為1.17億元，相較去年同期的0.32億元，增加2.66倍，每股純益0.38元；累計上半年獲利2.7億元，每股純益0.9元。

而步入9月將再添營運利多，向日廠訂購最後一艘、第六艘4萬噸級散裝環保節能新船交付在即，並已簽訂三年長約，毛利率維持在45%以上。

延伸閱讀

保護環境！醫院推動淨零排放 衛福部：未來將推廣至診所

友達：垂直場域業務持續成長 非純面板營收拚過半

大銀微系統節能減碳獲頒使用電子發票績優營業人獎

產創條例投資抵減 支出上限增至18億

相關新聞

廣達8月營收飆 全年衝高

廣達昨（6）日公布8月營收1,451.76億元，創單月歷史新高，月增16.83%、年增43.24%，連續四個月維持成長，...

緯創8月營收攀今年次高 出貨持穩

緯創昨（6）日公布8月營收898.20億元，為今年次高，月增4.21%，年增23.23%，受惠筆電與伺服器業務增長，今年...

達麗台中45億新案開工

達麗建設（6177）昨（6）日舉行台中市西屯區台灣大道二段、何厝街口何安段45億元新案開工典禮，由董事長謝志長主持。達麗...

上銀、亞德客 8月業績降溫

滾珠螺桿和線性滑軌大廠上銀科技（2049）及氣動元件龍頭亞德客-KY（1590）昨（6）日公告8月營收因不同因素都呈現年...

中菲行8月營收年增44% 貨運量躍升

中菲行（5609）8月自結營收24.67億元，年增44.6%，貨運量成長三成；累計前八個月營收為170.23億元，年增率...

建新8月營收年增29% 業內外皆美

專業整合物流廠建新國際（8367）公告8月營收2.48億元，月增5.1%、年增29.4%；前八月18.74億元，年增31...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。