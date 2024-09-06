華德電巴衝刺日本市占

華德動能（2237）與日本住友商事合作的電動巴士方案昨（6）日於日本國際興業株式會社東京池袋營業所舉行通車典禮。車王電兼華德董事長蔡裕慶指出，華德電巴已經穩居日本電動巴士市占率8%，年底前在日本市占率就會突破10%，目標在未來三年內成為日本占有率最高的電動巴士系統供應公司。

蔡裕慶並指出華德已建構完整的「電動商用車生態系」，在日本的合作不僅只是電動巴士，還包含符合CHAdeMO標準的車王充電機、車隊管理平台以及智慧充電軟體系統。

華德動能此次投入運行的電動巴士是由華德提供技術授權及完整系統，再由西日本鐵道株式會社組裝，通過日本車輛審驗認證及取得運行執照，國際興業巴士將於9月9日投入東京最繁華熱鬧的池袋區高島平站正式運行。

日本國際興業為橫跨交通運輸、飯店、休閒旅遊、貿易以及房地產之集團，在日本營運約450條路線市區巴士，也營運高速、機場及旅遊巴士，為日本指標性交通運輸集團，而且該集團與台灣淵源頗深，旗下的四大飯店今年6月來台舉辦台灣感謝之夜，並且共同捐贈台灣東部地震善款賑災。