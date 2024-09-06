八貫8月營收年減7% 動能回穩

八貫（1342）昨（6）日公告8月營收2.11億元，年減7.4%，但是由於戶外與醫療兩大產品線的出貨動能相較7月明顯回穩，帶動月增25.78％，救生與軍工產品線則仍保持穩健，受7月營收表現不佳影響，累計今年前八月營收16.35億元，年減2.39％。

八貫企業表示，因戶外與醫療新品投入市場已有時日，獲得好評，加上全球通膨逐步放緩，聯準會宣布將於9月降息，提振美國8月消費者信心指數較7月上升，帶動八貫8月戶外與醫療兩大產品線的出貨較7月成長，且合併航太救生與軍工產品線穩健挹注，得8月營收站穩2億元。

雖今年上半年美國製造業整體景氣趨勢疲弱，致八貫戶外與醫療產品客戶保守下單，或以急單方式挹注，致前八月營收16.35億元，年減2.39％。然自8月起，已可見戶外與醫療兩大產品線的需求有小幅逐漸拉升現象，也恢復部分公司對2024年的營收表現之信心。