建新8月營收年增29% 業內外皆美

專業整合物流廠建新國際（8367）公告8月營收2.48億元，月增5.1%、年增29.4%；前八月18.74億元，年增31.7%。看好第4季在三項需求增加下，有望表現比第3季更好。

建新表示，8月營收有顯著的年增幅度，主要是子公司建通環保自動裝卸碼頭今年起加入營運挹注，其餘本業也有穩定成長，所以繳出年月雙增的好成績。

總經理柯勝鐘表示，9月的訂單能見度與8月變化幅度不大，第4季需求會逐漸轉熱，主要有三項因素，分別是銅土客戶有機會回流、紙業運輸新業務及印度塑化需求旺盛。