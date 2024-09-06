中菲行8月營收年增44% 貨運量躍升

中菲行（5609）8月自結營收24.67億元，年增44.6%，貨運量成長三成；累計前八個月營收為170.23億元，年增率22.9%。第4季為航空貨運旺季，海運又有罷工陰霾揮之不去，物流業在變動市場中提供服務，中菲行第4季的營收、獲利表現有望成為今年最好的一季。

中菲行表示，8月國際運輸市場，依然面對諸多挑戰及變數，紅海問題無解，俄烏戰爭持續，8月營收還是持續成長，歸功於超過150個重要利基市場的實體通路及功能強大的虛擬數位平台的競爭力及營運優勢，提供給客戶虛實並進國際物流價值鏈專業服務。

展望後市，中菲行指出，美國9月降息的期待及11月大選，更有美東碼頭工會的談判及以巴衝突危機，空運市場因電商商品、人工智慧相關產品、消費電子產品上市及海運轉空運，持續帶動需求高漲；海運市場目前變化比較大，運價大漲之後，船公司加班船增加，造成載運量供給增加，隨著美東罷工陰霾籠罩，未來海運市場的運價變化還相當大。

中菲行面對這些市場變數，除提供多元產品包括中歐鐵路，海空聯運，包機以滿足客戶需求外，運用人工智慧及流程自動化提升生產力，優化服務效率並創造效益，同時透過數位行銷推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務以爭取優質客戶，獲得相當的成效，因而營業額可以持續成長。

中菲行進一步指出，致力於建構實體通路和虛擬數位平台強化競爭力，以明確市場定位，在重要的利基市場、基於差異化及區域化戰略布局，長期建立的實體通路的競爭力發揮了功效，憑藉超過150個重要利基市場的實體通路及功能強大的虛擬數位平台的競爭力及營運優勢，可望有持續成長空間。