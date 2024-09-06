達麗台中45億新案開工

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

達麗建設（6177）昨（6）日舉行台中市西屯區台灣大道二段、何厝街口何安段45億元新案開工典禮，由董事長謝志長主持。達麗在全台的庫存土地超過1.5萬坪，謝志長表示，「未來五年的業績都準備好了」，公司力拚每年推案百億、營收百億的目標。

謝志長表示，台中市近年來受惠於各項重大建設和大型投資案不斷湧入，在蛋白區房價逐漸趨近市區水平的情況下，不少自住客開始傾向選擇機能成熟、房價穩定的舊市區，而台灣大道及文心路為台中最主要的道路十字軸線。

達麗「何安段」建築基地就在此十字軸線旁，擁有地段上的優勢，可以稱得上是台灣大道上最後壓軸地王，且沿著台灣大道規劃的捷運藍線也訂明年動工，預計十年後完工，未來文心路捷運綠線、台灣大道捷運藍線交匯的雙捷運市政府站，有著獨一無二價值。

延伸閱讀

騎註銷車牌機車買晚餐 24歲失聯移工遭台中警查獲

「台南市最難停車的路」 交通局啟動3座立體停車場招商

地方老舊天橋如何處理？ 議員：重拆另蓋天橋電扶梯

影／自撞亡畫面曝！台中客運司機有高血壓病史 二度就業上工半年

相關新聞

廣達8月營收飆 全年衝高

廣達昨（6）日公布8月營收1,451.76億元，創單月歷史新高，月增16.83%、年增43.24%，連續四個月維持成長，...

緯創8月營收攀今年次高 出貨持穩

緯創昨（6）日公布8月營收898.20億元，為今年次高，月增4.21%，年增23.23%，受惠筆電與伺服器業務增長，今年...

達麗台中45億新案開工

達麗建設（6177）昨（6）日舉行台中市西屯區台灣大道二段、何厝街口何安段45億元新案開工典禮，由董事長謝志長主持。達麗...

上銀、亞德客 8月業績降溫

滾珠螺桿和線性滑軌大廠上銀科技（2049）及氣動元件龍頭亞德客-KY（1590）昨（6）日公告8月營收因不同因素都呈現年...

中菲行8月營收年增44% 貨運量躍升

中菲行（5609）8月自結營收24.67億元，年增44.6%，貨運量成長三成；累計前八個月營收為170.23億元，年增率...

建新8月營收年增29% 業內外皆美

專業整合物流廠建新國際（8367）公告8月營收2.48億元，月增5.1%、年增29.4%；前八月18.74億元，年增31...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。