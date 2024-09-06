達麗台中45億新案開工

達麗建設（6177）昨（6）日舉行台中市西屯區台灣大道二段、何厝街口何安段45億元新案開工典禮，由董事長謝志長主持。達麗在全台的庫存土地超過1.5萬坪，謝志長表示，「未來五年的業績都準備好了」，公司力拚每年推案百億、營收百億的目標。

謝志長表示，台中市近年來受惠於各項重大建設和大型投資案不斷湧入，在蛋白區房價逐漸趨近市區水平的情況下，不少自住客開始傾向選擇機能成熟、房價穩定的舊市區，而台灣大道及文心路為台中最主要的道路十字軸線。

達麗「何安段」建築基地就在此十字軸線旁，擁有地段上的優勢，可以稱得上是台灣大道上最後壓軸地王，且沿著台灣大道規劃的捷運藍線也訂明年動工，預計十年後完工，未來文心路捷運綠線、台灣大道捷運藍線交匯的雙捷運市政府站，有著獨一無二價值。