緯創8月營收攀今年次高 出貨持穩

緯創（3231）昨（6）日公布8月營收898.20億元，為今年次高，月增4.21%，年增23.23%，受惠筆電與伺服器業務增長，今年前八個月營收為6,551.70億元，年增17.17%，緯創表示，AI伺服器將逐季成長。旗下緯穎也公布8月營收為321.92億元，近17個月來新高，月增3.4%、年增65.5%，今年前八個月營收達2,104.22億元、年增25.52%。

展望第4季，緯創表示，筆電、顯示器、桌機等產品的出貨均持平第3季；AI伺服器季增雙位數百分比、通用伺服器持平或小幅成長。今年全年AI伺服器維持三位數百分比的成長。緯創預期，今年筆電全年小幅成長，桌機有望有較佳的年增表現。預估本季筆電、顯示器將持平上季，桌機小幅成長，AI伺服器季增雙位數百分比、通用伺服器持平或小幅成長。

緯穎預估，下半年營運優於上半年，下半年成長主力是AI伺服器。緯穎上半年出貨以ASIC伺服器產品比較多，因為客戶都是超大型雲端資料中心，都自研ASIC晶片。下半年出貨還是ASIC比較多，但是GPU伺服器產品也陸續出貨，由於緯穎的GPU伺服器出貨較少，基期低，下半年成長幅度會比ASIC產品要大。

英業達公布8月營收為520.28億元，月減6.31%、年增11.94%，創同期新高；今年前八個月營收達3,922.26億元、年增15.65%，也是同期新高。受惠於AI PC趨勢，加上出貨旺季效應，8月筆電出貨得以延續上月表現。在伺服器方面，英業達預估，第3季將達到全年出貨高峰，第4季將呈現小幅季減，AI伺服器，今年全年出貨量將年增三位數百分比，AI伺服器占整體伺服器的營收比重將達到三到四成以上。