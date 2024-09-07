廣達8月營收飆 全年衝高

廣達（2382）昨（6）日公布8月營收1,451.76億元，創單月歷史新高，月增16.83%、年增43.24%，連續四個月維持成長，主要是受惠筆電與人工智慧（AI）伺服器價量齊揚；前八個月營收8,383.32億元，年增19.85%，在兩大產品線強勢助攻下，全年業績挑戰新高。

廣達昨天股價表現強勢，上漲9.5元或3.85%，收256.5元，成交量2.78萬張。三大法人昨天轉為買超，合計買進4,000多張。

廣達近六個月營收

廣達8月筆電出貨430萬台，月增26.5%，年減6.5%，單價較高的機種出貨比重增加。廣達第2季筆電以單價較低的Chromebook出貨為主，第3季則以高單價機種與新產品出貨比較多，因此提升整體出貨單價（ASP）。

廣達表示，每一季的季初如本季7月，筆電出貨量都會下滑，但8月進入消費性電子旺季，出貨量開始上揚。廣達維持先前預估，第3季筆電出貨將持平第2季或是小幅成長，全年筆電出貨則將個位數下滑。

AI伺服器方面，廣達第2季AI伺服器占整體伺服器營收比重，已提前達到50%以上，廣達表示，仍維持今年全年AI伺服器占整體伺服器營收五成以上的比重，全年AI伺服器將有三位數成長，今年整體伺服器業績將兩位數成長。

隨著晶片缺貨緩解，廣達搭載輝達（NVIDIA）H100與H200系列等的AI伺服器持續出貨，加上市場上對Hopper架構伺服器需求依然旺盛，外界看好廣達今年AI伺服器可望明顯成長。

廣達今年資本支出由原先預估的100億元調高到120億元，持續擴產，並規劃發行海外無擔保公司債，預定籌資10億美元（約新台幣320億元），以滿足購料需求，這是廣達近十年來首次籌資，為的就是擴大搶占AI伺服器的市占率，與鴻海展開激烈競爭。

廣達執行副總經理楊麒令之前表示，由於供應鏈情況持續轉佳，下半年AI發展「漸入佳境、只會更好」，雖然有些產品進入轉換期，但是既有產品（輝達Hopper架構）需求還是非常強勁，AI需求也持續升溫，該公司第2季財報表現非常好，第3季營運看起來還會更好。