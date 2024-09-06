英業達營收／8月520.28億元同期新高 第3季是伺服器高峰
英業達（2356）6日公布8月營收為520.28億元，月減6.31%、年增11.94%，創同期新高；今年前八個月營收達3,922.26億元、年增15.65%，創下同期新高紀錄。
英業達今年8月筆電出貨170萬台，月對月持平、年增6.25%，該公司指出，受惠於AI PC趨勢，加上出貨旺季效應，使得8月筆電出貨得以延續上月表現。由於客戶要求在第2季提前出貨，預估第3季筆電出貨量季對季持平，全年則是個位數成長。
在伺服器方面，英業達預估，第3季將達到全年出貨高峰，第4季將呈現小幅季減，至於AI伺服器，今年全年出貨量將年增三位數百分比，AI伺服器占整體伺服器的營收比重將達到三成，或是四成以上。
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