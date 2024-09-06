臻鼎 挑價內外15%

臻鼎-KY（4958）第3季預估單季營收492.6億元，季增52%、年增17.5%，毛利率21.5%，稅後純益30.9億元，季增536%、年增36.1%，EPS為3.2元。

市場看好臻鼎營收將連續兩年雙位數成長、毛利率持續提升，主要是各類終端裝置導入更多AI應用，高階ABF占ABF營收比重在今、明年分別將達20~40%、50%，有利產品組合優化。市場預估今年營收1,693億元，年成長11.9%，毛利率18.98%，稅後純益82億元，EPS約8.5元，明年營收1,896億元，年增12%，毛利率19.8%，稅後純益99.2億元，年增21%，EPS為10.3元。

建議利用價內外15%以內、有效天期三個月以上的商品介入。（元富證券提供）

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