美利達 兩檔聚光

經濟日報／ 記者廖賢龍整理
美利達相關權證
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美利達（9914）在中國大陸北中南有三家工廠，供應95%成車，各省設有100%持有銷售子公司，再出給全大陸2,500家車店。2023年大陸平均毛利率22%，台灣毛利率12~14%。台灣因純製造故毛利率較低，大陸包含銷售，毛利率較高。

大陸市場需求熱絡的可能原因有二， 一是基礎建設變好、二為運動風氣盛行。美利達2025年大陸營收成長預估20%，目前產能利用率僅60%，2024下半年可望較上半年好，2025年產能利用率目標為80%，整體產能仍夠滿足明年的成長。

看好美利達後市表現的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期180天以上的商品入手。（兆豐證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

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