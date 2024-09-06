大同智能、京元電簽綠電長約

大同（2371）旗下能源服務事業大同智能昨（6）日宣布與半導體封測大廠京元電子簽訂綠電合作長約，大同智能將於2025年開始轉供京元電子總計超過4億度綠電，相當於減少20萬噸碳排量。

大同公司兼大同智能董事長王光祥表示，因應氣候變遷，國際間祭出碳關稅制度，台灣在2025年開始課徵碳。大同智能與京元電子合作，希望更多企業加入綠色供應鏈，提升國際競爭力。京元電子董事長李金恭表示，推廣綠色能源不僅降低對環境的影響，並提升國際市場競爭力。

大同說明，大同智能截至今年8月止，綠電業務已較2023年全年成長一倍，預計全年成長上看1.5倍。大同智能為台灣少數同時擁有售電以及發電執照的全方位能源服務商，累積太陽能電廠建置規模超過300MWp，年發電量近4億度，提供包含創能、節能、儲能與用能一站式淨零能源解決方案。

大同智能綠電轉供服務對象囊括金融、製造、生技、半導體等產業，未來將拓展用電大戶半導體、AI產業，並提供從碳盤查、系統整合、綠電、設備、維運等一站式淨零能源解決方案，爭取綠色商機。

大同昨日也同時公告，公司投資審議會通過，將以2.5億元成立一家百分之百控股子公司，專營資訊系統整合服務相關業務。