智易、啟碁前八月業績攻頂

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

網通族群營收陸續公布，智易（3596）、啟碁累計前八月營收創歷史同期新高，普萊德創歷史次高，展達受惠客戶去化庫存告一段落，近期急單交貨，營收明顯回溫。

網通族群主要客戶分為大型雲端資料中心CSP、電信客戶、企業、消費品牌客戶，去年以來電信及企業客戶持續去化庫存，影響營運表現，智邦則受惠資料中心客戶因AI需求推升高階交換器及AI加速器產品，8月及1-8月累計營收都創歷史新高，8月首度突破90億元大關，是單月網通營收王。

啟碁8月營收88.88億元，月增2.1%，年減15.5%，累計前八月營收738.9億元，年增2.9%，創歷史同期新高。

法人表示，啟碁北美充電樁量產出貨，加上低軌衛星、5G FWA產品訂單增溫，第2季每個月營收都有百億水準，但7、8月營收明顯轉淡，單季營收恐較第2季歷史新高水準呈現衰退，如果9月營收維持前兩月水準，衰退幅度約為個位數至一成之間。

智易8月營收為40.16億元，月減1.8%，年減11.8%，累計前八月營收為328.2億元，年增2.0%，為歷年同期新高。

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