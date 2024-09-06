錼創8月營收月增52% 鼎元微減

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導

錼創科技-KY創（6854）昨（6）日公告8月營收1.84億元，月增52.48%，年增18.05%，創下單月歷史新高。鼎元昨日公告今年8月營收2.14億元，月減0.18%，年增15.27%。

錼創今年1-8月營收8.34億元，年增34.63%。錼創日前表示，今年第2季毛利率已逾30%，有信心毛利率持續向上，將積極開發更有利基的市場。錼創將在9月12日召開法說會，說明上半年度的營運狀況和下半年展望。

錼創日前表示，持續樂觀看待今年Micro LED產業發展，今年營業項目多元化，將增加銷售設備業務，預計轉移設備貢獻約10-20%營收，針對海外布局將擴大開發歐美市場。

鼎元公告8月營收2.14億元，月減0.18%，年增15.27%，累計今年1-8月營收16.33億元，年增9.28%。鼎元近年全力投入高功率紅外發光二極體及汽車用、醫療、穿戴裝置、精密控制Si元件與電源管理MOS等元件研發工作，今年將積極投入相關產品應用領域開發，因應市場需求，將持續開發高潛力利基產品。

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