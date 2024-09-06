愛爾達8月營收月增82% 大賺奧運財

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

愛爾達-創（8487）受惠巴黎奧運轉播為營運添柴火，昨（6）日公布8月營收暴衝，月增逾八成，年增594%，單月營收創歷史新高，累計前八月營收也創歷史新高。

巴黎奧運7月26日至8月11日在法國巴黎舉行，愛爾達取得巴黎奧運台灣區總代理，攜手中華電信、公視、華視一起轉播。受惠橫跨7、8月的奧運轉播熱潮，7月營收明顯增溫，來到2.42億元，月增213%，年增355%，創歷史次高。

8月來自奧運轉播貢獻更多，推升愛爾達8月營收持續大幅成長，單月營收來到4.41億元，月增82.3%，年增594%，累計前八月營收11.14億元，年增82.9%，創歷史新高。

愛爾達日前指出，今年營運表現淡季不淡，旺季很旺，營運在穩健中具爆發力，未來以體育賽事轉播做領頭羊，影綜內容為輔，以收視率結合訂閱的MOD、 OTT雙平台營運模式，加上持續穩健成長的廣告業務，推升營運表現。

愛爾達日前公布，巴黎奧運直播時段雖有超過三分之一在深夜，但愛爾達OTT訂閱戶數於開賽後兩天突破東京奧運訂閱紀錄，在奧運一周後突破卡達世足最高成績，總訂閱最高成績是卡達世足最高峰的1.3倍。巴黎奧運開幕後兩天，愛爾達MOD廣告營收已提前達到設定目標，廣告營收表現寫下東京奧運的1.5倍。

延伸閱讀

愛爾達營收／巴黎奧運轉播添柴火 8月年增594%

前進巴黎！ 花蓮偏鄉木作躍時尚之都展工藝之美

上月剛出戰奧運 烏干達奧運女將 遭男友潑汽油燒死

台北羽賽／麟洋配爆冷出局 王齊麟超自責、李洋感謝球迷

相關新聞

廣達8月營收飆 全年衝高

廣達昨（6）日公布8月營收1,451.76億元，創單月歷史新高，月增16.83%、年增43.24%，連續四個月維持成長，...

緯創8月營收攀今年次高 出貨持穩

緯創昨（6）日公布8月營收898.20億元，為今年次高，月增4.21%，年增23.23%，受惠筆電與伺服器業務增長，今年...

達麗台中45億新案開工

達麗建設（6177）昨（6）日舉行台中市西屯區台灣大道二段、何厝街口何安段45億元新案開工典禮，由董事長謝志長主持。達麗...

上銀、亞德客 8月業績降溫

滾珠螺桿和線性滑軌大廠上銀科技（2049）及氣動元件龍頭亞德客-KY（1590）昨（6）日公告8月營收因不同因素都呈現年...

中菲行8月營收年增44% 貨運量躍升

中菲行（5609）8月自結營收24.67億元，年增44.6%，貨運量成長三成；累計前八個月營收為170.23億元，年增率...

建新8月營收年增29% 業內外皆美

專業整合物流廠建新國際（8367）公告8月營收2.48億元，月增5.1%、年增29.4%；前八月18.74億元，年增31...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。