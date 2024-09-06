愛爾達8月營收月增82% 大賺奧運財

愛爾達-創（8487）受惠巴黎奧運轉播為營運添柴火，昨（6）日公布8月營收暴衝，月增逾八成，年增594%，單月營收創歷史新高，累計前八月營收也創歷史新高。

巴黎奧運7月26日至8月11日在法國巴黎舉行，愛爾達取得巴黎奧運台灣區總代理，攜手中華電信、公視、華視一起轉播。受惠橫跨7、8月的奧運轉播熱潮，7月營收明顯增溫，來到2.42億元，月增213%，年增355%，創歷史次高。

8月來自奧運轉播貢獻更多，推升愛爾達8月營收持續大幅成長，單月營收來到4.41億元，月增82.3%，年增594%，累計前八月營收11.14億元，年增82.9%，創歷史新高。

愛爾達日前指出，今年營運表現淡季不淡，旺季很旺，營運在穩健中具爆發力，未來以體育賽事轉播做領頭羊，影綜內容為輔，以收視率結合訂閱的MOD、 OTT雙平台營運模式，加上持續穩健成長的廣告業務，推升營運表現。

愛爾達日前公布，巴黎奧運直播時段雖有超過三分之一在深夜，但愛爾達OTT訂閱戶數於開賽後兩天突破東京奧運訂閱紀錄，在奧運一周後突破卡達世足最高成績，總訂閱最高成績是卡達世足最高峰的1.3倍。巴黎奧運開幕後兩天，愛爾達MOD廣告營收已提前達到設定目標，廣告營收表現寫下東京奧運的1.5倍。