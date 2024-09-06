融程電8月營收月增3% 全年業績喊衝

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠融程電（3416）昨（6）日公布今年8月營收2.93億元，月增3%、年增36.9%，創單月歷史新高，展望後市，在多個成長引擎挹注下，融程電目標未來營收每年維持穩定成長，今年全年營收、獲利可望雙創新高。

融程電累計1至8月營收為20.18億元，年增13.6%，亦為同期新高。

融程電表示，AI技術不斷進步，將繼續協助客戶運用AI取得競爭優勢，串接各種不同軟硬體資源，整合雲端算力及邊緣運算滿足終端客戶高效能的需求，推出更高算力AIoT功能、強固型設計與終端裝置應用的邊緣AI運算平台，發展出涵蓋硬體與軟體的邊緣AI整體解決方案。

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