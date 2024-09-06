融程電8月營收月增3% 全年業績喊衝
工業電腦廠融程電（3416）昨（6）日公布今年8月營收2.93億元，月增3%、年增36.9%，創單月歷史新高，展望後市，在多個成長引擎挹注下，融程電目標未來營收每年維持穩定成長，今年全年營收、獲利可望雙創新高。
融程電累計1至8月營收為20.18億元，年增13.6%，亦為同期新高。
融程電表示，AI技術不斷進步，將繼續協助客戶運用AI取得競爭優勢，串接各種不同軟硬體資源，整合雲端算力及邊緣運算滿足終端客戶高效能的需求，推出更高算力AIoT功能、強固型設計與終端裝置應用的邊緣AI運算平台，發展出涵蓋硬體與軟體的邊緣AI整體解決方案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言