富世達8月營收月減2% 出貨看升

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

軸承廠富世達（6805）昨（6）日公布8月營收6.01億元，月減2.2%、年增19.52%，連三個月維持逾6億元高檔。累計今年前八月營收46.46億元，年增40.8%。富世達昨天股價收683元，上漲1元。

全球折疊機銷售量成長，且愈來愈多品牌廠推出新品，市場接受度大增，富世達等軸承廠因產品技術優勢、量產良率高，成為折疊機滲透率擴大的幕後推手。

法人點名，富世達為華為供應鏈，獨家供應華為三折機中的關鍵零組件軸承，華為新機亮相，預料為富世達營運添柴火。

研調機構IDC報告指出，華為今年第2季在中國大陸折疊機市場市占率高達41.7%，出貨量約257萬支，高居榜首，vivo與榮耀分別位居第二與第三，但市占率與銷售量都與華為有一段差距。

法人表示，華為品牌在大陸相當具影響力，即使是全球折疊機霸主三星在大陸銷售量也不敵華為，預料隨著華為折疊新機上市，富世達出貨動能有望增強。

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