樺漢8月營收月增11% 三引擎熱轉

工業電腦大廠樺漢（6414）昨（6）日公布8月營收130.68億元，月增11.1%、年增31.7%，創歷史新高，主要受惠智慧製造、智慧零售與金融等產業客戶對設備更新與服務需求穩定增溫。展望後市，樺漢預計本季營收與毛利穩定成長及稅後淨利高成長，下半年營運將優於上半年。全年維持營收、毛利與淨利高成長。

樺漢累計2024年前八個月營收達938.66億元，年增22.6%。

樺漢三大事業體8月營收表現，分別為工控設計24.54億元、年增14.5%，品牌通路51.96億元、年增59%，系統整合54.19億元、年增20.1%。其中，樺漢個體（包含全資子公司）營收達13.95億元、月增16%、年增7.6%。

樺漢今年8月營收來自智慧製造、智慧零售與金融等產業客戶對設備更新與服務需求穩定增溫，以及歐洲智慧城市、工廠、交通、ESG 節能減碳、軍工等五大場域應用拉升，擴大集團ESaaS智慧平台整合之包括鐵路專用網絡（RDN）、IIoT+5G智慧製造解決方案、AI技術應用、ESG 節能減碳等應用服務與範圍，集團旗下工控設計、品牌通路8月業績繳出年增14.5%、59%的成績。

樺漢董事長朱復銓先前表示，樺漢目前接單／出貨比值（B／B Ratio）保持1.1~1.2左右水準，在手訂單超過1,500億元，良好的訂單能見度，有信心今年下半年營收、獲利仍持續實現正成長。

樺漢近期透過策略投資進行全球業務與通路整合，與美系客戶NCR及新加坡重要投資夥伴NERA奠定策略合作關係，垂直水平整合合作夥伴技術與通路。