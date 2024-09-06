玉晶光8月營收月增16% 近一年最佳

光學鏡頭廠玉晶光（3406）昨（6）日公布8月營收26.4億元，月增16%，為去年9月以來最佳。

玉晶光說明，8月較7月成長主要因進入傳統旺季，客戶拉貨力道較強，但也因為新產品較複雜，需要時間磨合，因此月增僅16%，此外，因VR產品受到市場消費力道大幅減弱影響，較去年同期衰退。8月來自VR營收占比已降至一成以下。

玉晶光表示，未來在新產品良率大幅改善後，光學鏡頭成長應屬可期，但仍須看客戶實際拉貨情形。至於VR產品的需求及成長力道，則端看客戶產品是否獲消費者青睞。

玉晶光為iPhone 16鏡頭供應商之一，由於今年i16將潛望式鏡頭下放至其他機種，玉晶光為第二供應商，通吃三顆鏡頭訂單，為今年營運添新動能，外界預期，因新產品初期生產良率較具挑戰，也讓玉晶光上月營收受壓抑，隨良率提升，9月營收動能有望爬升。

玉晶光累計今年前八月營收151.4億元，年增33.07%。受到大立光重挫拖累，玉晶光昨天股價下滑3.55%，收516元，下滑19元，外資連13賣，投信法人近日則多站在買方。

玉晶光近年除了手機鏡頭外，在VR/AR應用布局甚深，陸續切入Sony、Meta及Apple等供應鏈，供貨VR/MR頭盔透鏡及鏡頭等。玉晶光總經理郭英理日前表示，手機以外，玉晶光也獨供另一美系品牌的智慧眼鏡（Smart Glasses），他表示，智慧眼鏡銷售有望藉AI提升、進一步帶動未來擴增實境（AR）產品發展。