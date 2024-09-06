胡連8月營收月增11.9% 下半年營運向上

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
胡連董事長張子雄。 （聯合報系資料庫）
胡連董事長張子雄。 （聯合報系資料庫）

汽車端子廠胡連（6279）昨（6）日公布8月營收為7.18億元，月增11.93%，年增10.68%，是今年次高，該公司今年前八個月營收為52.44億元，年增19.07%。由於已經進入下半年出貨旺季，法人預估，該公司第3季營運將優於第2季，全年業績可望兩位數成長。

今年以來中國大陸電動車廠的業績表現強勁，帶動胡連出貨量跟著成長，除了汽車端子之外，該公司的新產品高頻連接器也導入汽車大廠，同步帶動營收往上。

另外，胡連的北美鏟雪車客戶庫存去化告一段落，至於歐洲市場也接獲新線束訂單，將使得第3季業績持續往上，法人預估，該公司第3季營收將繳出季增與年增的表現。

法人預估，在營收規模增長，以及產品組合有利之下，胡連下半年毛利率至少持穩上半年水準，全年毛利率較去年增加超過1.5個百分點以上，加上業外挹注，今年獲利將優於去年，每股稅後純益上看10到13元。

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