穎崴8月營收月增5.2% 動能強勁

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

半導體測試介面解決方案大廠穎崴（6515）昨（6）日公布8月合併營收6.25億元，月增5.2%，年增82.4%，創近21個月新高，8月營收亦為歷年同期新高，受惠在AI、HPC及手機客戶強勁拉貨。累計今年前八月合併營收35.47億元，年增34.8%。

時序進入下半年，穎崴看好AI、HPC及手機相關需求暢旺，既有高頻高速同軸測試座（Coaxial Socket）持續出貨外，以及晶圓測試探針卡（Vertical Probe Card）產品線拉貨，為本季強勁成長增添動能。

矽光子產業（Silicon Photonics Industry Alliance, SiPhIA）聯盟甫於SEMICON TAIWAN 2024展前成立，穎崴技為聯盟成員之一。穎崴科技全球業務營運中心陳紹焜表示，穎崴在矽光子應用扮演先行者角色。

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