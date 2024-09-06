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英業達營收／8月520.28億元、年增11.9% 創同期新高

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達集團。記者吳康瑋／攝影
英業達集團。記者吳康瑋／攝影

英業達（2356）6日公布8月合併營收520.28億元，月減6.3%，年增11.9%，創下歷史同期新高紀錄，合併今年前8個月營收達3,922.26億元，年增15.7%，符合市場原先預期數值。展望未來，內部看好，今年全年營運表現有望達到逐季成長。其中，旗下伺服器的出貨表現也將持續成長，有望達到季季成長的佳績。

據悉，英業達主要業務為筆記型電腦、伺服器及通訊產品研發、製造及銷售，而公司在汽車電子布局已久，旗下客戶有電動車廠，也有燃油車客戶，除跟關鍵元件廠商合作自動駕駛輔助系統（ADAS）與車載資訊娛樂系統（IVI）合作外，未來將延伸至電子控制元件（ECU）等領域。

針對海外布局，英業達近日也瞄準歐洲市場，並持續加大對捷克廠區的投資力道，而公司向中東歐融資基金審議委員會送出的融資申請，也在去年5月獲准通過，而內部也透露，這次投資是要在捷克深耕伺服器產品及相關應用產線。此外，英業達除了布局AI伺服器領域外，也積極搶入IC設計市場，並收穫大單。

展望未來，英業達看好，今年將在美系雲端服務供應商的AI需求暢旺下，將帶動整體業績年增雙位數百分比，進一步細分伺服器機種，AI伺服器營收將倍數成長，通用型伺服器、企業用伺服器營收皆將年增中個位數百分比，未來發展相當樂觀。

英業達董事長葉力誠。記者吳康瑋／攝影
英業達董事長葉力誠。記者吳康瑋／攝影

伺服器 營收 英業達

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