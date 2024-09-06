建漢再處分台揚9,254張 處分利益1.61億元

網通廠建漢（3062）晚間公告處分台揚（2314）持股9,254張，處分利益1.61億元入袋。

建漢公告今年5月17日至9月6日處放台揚持股，交易數量9,254張，平均處分價格為32.42元，交易金額約3億元，處份利益1.61億元，持股降至約3萬張，持股比重降至11.92%。

建漢近年持續在公開市場出售台揚持股，今年5月16日公告自2023年12月20日至2024年5月16日，處分台揚科技共9,015張，每股平均價格為34.05元，交易總金額達3.07億元，貢獻處分利益約1.64億元。

累計去年12月20日至9月6日止，已經累計出售台揚持股近1.83萬張，交易金額超過6億元，累計處份利益3.25億元。

建漢今年上半年本業虧損，受惠處分台揚等業外收益貢獻2.14億元，帶動全年稅後純益1,808.9萬元，每股稅後純益0.05元，較去年轉虧為盈。

建漢看好，2024年全球網通產業受惠於疫情後改變工作、生活型態，加上AI趨勢起飛，網通產業趨勢一片大好，建漢已經打造新產品線搶進市場，初步獲得既有客戶及新客戶青睞。

近年建漢持續調整、轉型、擴大產品線，去年第4季推出新產品後，目前看到部分成果，包含既有客戶擴大採購產品線，新進客戶效益也陸續堆疊，建漢期待，今年新產品線及新市場貢獻營收約5%。