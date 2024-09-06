融程電營收／8月年增36.9% 創單月歷史新高

工業電腦廠融程電（3416）6日公布今年8月營收，月增3%、年增36.9%，營收創單月歷史新高，展望後市，融程電預估，在多個成長引擎挹注下，融程電目標未來營收每年可維持穩定成長，估今年全年營收、獲利雙創新高。

融程電今年8月營收2.93億元。累計2024年1至8月營收為20.18億元，年增13.6%，亦創歷史新高。

融程電表示，隨著AI技術的不斷進步，融程電將繼續協助客戶運用AI取得競爭優勢，有效串起各種不同軟硬體資源，更流暢整合雲端算力及邊緣運算來滿足終端客戶高效能的需求，推出更高算力AIoT 功能、強固型設計與終端裝置應用的邊緣AI運算平台，發展出涵蓋硬體與軟體的邊緣AI整體解決方案，讓邊緣AI應用真正落地帶來效益。

融程電指出，由於機器人相關產業的興起，能幫客戶建立在各式需求場景中都能即學即用並快速落地的方案，例如Robotic controller即廣泛應用於控制機器人和自動化設備領域，同時地面控制站(GCS) 的應用也是，地面控制站是一個複雜的硬體和軟體系統，可實現對機器人、無人機 (UAV) 或無人機的遠端監控、操作和控制，能即時提供有關無人機飛行參數、有效載荷數據和任務目標的廣泛資訊。

融程電表示，地面控制站滿足國防、安全、工廠自動化、農業、搜救、環境監測、攝影測量、運輸和物流等多種應用，預估地面控制站 市場到2030年，每年成長12.4%，融程於此一領域深耕已久，相關的技術和產品完整性也齊全，預期未來會扮演重要的營收和獲利角色。

展望後市，融程電的強固型平板、強固型手持設備、強固型電腦、強固型顯示器與強固型筆電業務將持續聚焦九大快速成長產業，即醫療保健、汽車檢測維修、倉儲物流、特殊車輛行動載具整合應用、能源應用領域、GCS應用、食品加工自動化、國防，與公共安全，也會讓公司持續擴大營運版圖。