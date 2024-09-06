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樺漢營收／8月年增31.7% 創單月歷史新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦大廠樺漢（6414）6日公布今年8月營收，月增11.1%、年增31.7%，創下單月歷史新高紀錄，主要受惠智慧製造、智慧零售與金融等產業客戶對設備更新與服務需求穩定增溫，展望後市，樺漢預計本季營收與毛利穩定成長及稅後淨利高成長，下半年營運將優於上半年。全年來看，維持2024年營收、毛利與淨利高成長。

樺漢今年8月營收達130.68億元；累計2024年前八個月營收達938.66億元，年增22.6%。

樺漢三大事業體8月營收表現，分別為工控設計24.54億元、年增14.5%，品牌通路51.96億元、年增59%，系統整合54.19億元、年增20.1%。其中，樺漢個體（包含全資子公司）營收達13.95億元、月增16%、年增7.6%。

樺漢今年8月營收主要來自於智慧製造、智慧零售與金融等產業客戶對設備更新與服務需求穩定增溫，以及歐洲智慧城市、工廠、交通、ESG 節能減碳、軍工等五大場域應用拉升，擴大集團ESaaS智慧平台整合之包括鐵路專用網絡（RDN）、IIoT+5G智慧製造解決方案、AI 技術應用、ESG 節能減碳等應用服務與範圍，是集團旗下工控設計、品牌通路8月業績繳出年增14.5％、59%的主要原因。

展望下半年，樺漢董事長朱復銓先前表示，樺漢目前接單/出貨比值(B/B Ratio)保持1.1~1.2左右的水準，在手訂單超過1,500億元，良好的訂單能見度，有信心今年下半年營收、獲利仍持續實現正向成長。

此外，樺漢近期透過策略投資進行全球業務與通路整合，並與美系客戶 NCR 及新加坡重要投資夥伴NERA 奠定策略合作關係，除了建立長期相互信任與黏著度，並透過垂直水平整合合作夥伴的技術與通路，擴大樺漢集團工業物聯網（IIoT）、AI 人工智慧、資訊安全、雲端數據中心及嵌入式技術之應用範圍，加速布局樺漢全球市場與應用實績，持續創造樺漢整體訂單良好的能見度，朝未來三年營運維持高成長目標邁進。

樺漢 營收

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