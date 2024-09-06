研華營收／8月49.67億元 年減2.30%

研華（2395）6日公布2024年8月份合併營收為49.67億元，較去年同期營收50.84億元年減2.30%。累計研華前八月合併營收達385.22億元，較去年同期營收443.33億元，年對年衰退13.11%。

研華今年8月營收，以區域別來看，以台灣、韓國及新興市場表現最佳，年對年分別增長33%、3%及25%。北美、中國大陸及日本市場呈現個位數衰退；歐洲表現則雙位數年減，表現較為疲弱。

以事業群而言，以工業物聯網事業群(Industrial-IoT Group，IIoT)及應用電腦事業群（Applied Computing Group，ACG）表現最突出，分別年增12%及8%，然其餘事業群則較去年同期表現衰退。

累計今年前八月營收來看，區域別表現以台灣及韓國市場表現突出，主要受惠於大型專案出貨，年對年分別增長16%及9%。北美、歐洲及日本市場為雙位數年減；中國大陸市場年對年個位數衰退。各事業群表現方面仍較去年同期下滑。