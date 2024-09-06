宏達電營收／8月2.04億元 月減12.4%

宏達電（2498）6日公布8月營收2.04億元，月減12.4%、年減20.5%。累計今年前八月營收17.98億元，年減31.3%。

宏達電同時預告，HTC VIVE新品將於9月18日亮相，並於19日舉行XR開發者活動。外界看好，有望為營運注入新動能。宏達電強調，HTC VIVE在科學、醫療、教育、藝術等領域持續創新，透過沉浸式技術將願景轉化為現實。

宏達電表示，持續推動VIVERSE的發展，透過跨產業合作，在娛樂、醫療與遠端協作等領域展現沉浸式體驗的潛力。與高雄市政府合作的數位生活體驗「VIVERSE元城市」，使虛擬展館成為民眾感受文化與藝術的沉浸式平台，衛武營國家藝術文化中心虛擬展館的內容也於暑假期間上線。