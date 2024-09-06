可成營收／8月16.65億元 月減16.4%

機殼廠可成科技（2474）公布8月合併營收16.65億元，月減16.4%、年增18.5%。

可成說明，8月營收月減，主因特定品牌客戶進入新舊機種交替階段；至於8月營收較去年同期增長，則為新客戶訂單規模逐漸擴大所致。

可成累計今年前八月集團合併營收119.87億元，年減11.7%；公司說明，年減幅度持續改善，反映終端需求逐漸回溫。

可成表示，目前正值消費電子旺季，有利出貨動能；去年因客戶延緩拉料進度所導致之低基期，亦有助於年同比成長。另一方面，Windows升級與AI PC熱潮可望引領另一波結構性復甦，整體產業展望審慎正向。面對品牌客戶在AI PC領域的強烈企圖心與積極投入，身為全方位機構件解決方案的領導品牌，可成自是不會缺席。可成6日股價收240.5元，上漲4元。